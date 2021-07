Dune: The Sisterhood, scelta la showrunner della serie prequel del film (Di giovedì 22 luglio 2021) Dune: The Sisterhood sarà la serie prequel dei film diretti da Denis Villeneuve e Diane Ademu-John ha ottenuto l'incarico di showrunner. Dune: The Sisterhood, la serie prequel del film diretto da Denis Villeneuve, avrà Diane Amedu-John impegnata come showrunner e sceneggiatrice, ereditando il ruolo da Jon Spaiths che nel 2019 aveva abbandonato il progetto per dedicarsi allo script del secondo capitolo della saga cinematografica. Gli episodi verranno prodotti per HBO Max e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021): Thesarà ladeidiretti da Denis Villeneuve e Diane Ademu-John ha ottenuto l'incarico di: The, ladeldiretto da Denis Villeneuve, avrà Diane Amedu-John impegnata comee sceneggiatrice, ereditando il ruolo da Jon Spaiths che nel 2019 aveva abbandonato il progetto per dedicarsi allo script del secondo capitolosaga cinematografica. Gli episodi verranno prodotti per HBO Max e ...

