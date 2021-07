Dramma a Genova | muore lo scrittore Christian Fauci | con lui la madre deceduta per stenti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Lo46enne è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento. Assieme a lui la, morta di inedia in quanto non autosufficiente. Entrambi i corpi erano in un avanzato stato di decomposizione Doppioquello avvenuto a, dove è stato ritrovato senza vita loinglese 46enne. A perdere la vita anche la, una donna 86enne non autosufficiente morta per inedia nella stanza accanto a quella del figlio. La doppia tragedia diLo ...

CHRISTIAN LA FAUCI 3 Lo scrittore esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni, è morto nella sua abitazione a Marassi. La Fauci viveva con la madre, 86 anni, era gravemente malata e non autosufficiente e sarebbe morta di stenti per non essere riuscita ...