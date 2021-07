Draghi: “Green pass non è un arbitrio” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Il Green pass non è un arbitrio. E’ una condizioni per tenere aperte le attività economiche. La prima cosa che devo dire: invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito, devono proteggere se stessi e le proprie famiglie”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa dopo l’approvazione del decreto covid. “Anche nella definizioni dei parametri” relative alla zona gialla, “la scelta era tra procedere normalmente -e molte regioni sarebbero andate in zona gialla- oppure introdurre il Green pass e cambiare i parametri tenendo le regioni in zona ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) “Ilnon è un. E’ una condizioni per tenere aperte le attività economiche. La prima cosa che devo dire: invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito, devono proteggere se stessi e le proprie famiglie”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa dopo l’approvazione del decreto covid. “Anche nella definizioni dei parametri” relative alla zona gialla, “la scelta era tra procedere normalmente -e molte regioni sarebbero andate in zona gialla- oppure introdurre ile cambiare i parametri tenendo le regioni in zona ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - fattoquotidiano : Green pass, Bersani a La7: “Draghi dia un’indicazione precisa. Le persone devono sapere come comportarsi” - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - Donydoty : #Draghi: senza vaccino muori o fai morire. Però per accedere alla conferenza stampa per i giornalisti green pass co… - StefanoDelCarr2 : RT @strange_days_82: Capezzone sul nuovo decreto covid e il green pass. Hanno ricreato un clima di terrone e sarà un grande bordello. #Drag… -