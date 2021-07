Draghi: “Green Pass necessario per tenere aperte le attività economiche” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Premier ha detto che é un momento favorevole: perché continui ad esserlo, vista la variante Delta, bisogna correre ai ripari ROMA – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa tenuta dopo l’approvazione del decreto Covid, ha tenuto a specificare che il Green Pass non è un arbitrio ma una condizione necessaria per tenere aperte le attività economiche. Dopodiché ha invitato tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito perché devono proteggere se stessi e le proprie famiglie. Il Premier, relativamente alla nuova definizione dei ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Premier ha detto che é un momento favorevole: perché continui ad esserlo, vista la variante Delta, bisogna correre ai ripari ROMA – Il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa tenuta dopo l’approvazione del decreto Covid, ha tenuto a specificare che ilnon è un arbitrio ma una condizione necessaria perle. Dopodiché ha invitato tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito perché devono proteggere se stessi e le proprie famiglie. Il Premier, relativamente alla nuova definizione dei ...

