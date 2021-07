Draghi fa felici i poteri forti. Con Fornero, Guzzetti & C. la restaurazione è servita. Parla Lannutti, di Italia dei Valori: “Questo è il peggior governo della storia” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Tutti quelli che sono stati messi nelle task force, come la Fornero e la Tarantola (leggi l’articolo), sono lì per demolire quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni”. A Parlare così è Elio Lannutti, senatore di Italia dei Valori, che mette in guardia tutti dal tentativo di restaurazione portato avanti dal governo Draghi. In queste ore fanno discutete le nomine fatte dal governo cosiddetto dei migliori tra cui si annoverano nomi che sembrano venire da un’altra epoca. Siamo alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) “Tutti quelli che sono stati messi nelle task force, come lae la Tarantola (leggi l’articolo), sono lì per demolire quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni”. Are così è Elio, senatore didei, che mette in guardia tutti dal tentativo diportato avanti dal. In queste ore fanno discutete le nomine fatte dalcosiddetto dei migliori tra cui si annoverano nomi che sembrano venire da un’altra epoca. Siamo alla ...

Advertising

carmen_distaso : RT @laGigogin: Aveva accumulato credito come banchiere in Bce. Si è messo a sperperarlo a capo di un governicchio litigioso col traino a de… - Frances47226166 : RT @laGigogin: Aveva accumulato credito come banchiere in Bce. Si è messo a sperperarlo a capo di un governicchio litigioso col traino a de… - FarnedaRui : RT @laGigogin: Aveva accumulato credito come banchiere in Bce. Si è messo a sperperarlo a capo di un governicchio litigioso col traino a de… - Felix68852709 : RT @laGigogin: Aveva accumulato credito come banchiere in Bce. Si è messo a sperperarlo a capo di un governicchio litigioso col traino a de… - emmeguido : RT @laGigogin: Aveva accumulato credito come banchiere in Bce. Si è messo a sperperarlo a capo di un governicchio litigioso col traino a de… -