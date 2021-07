Dose unica di vaccino per guariti Covid in 6-12 mesi: la nota del Ministero (Di giovedì 22 luglio 2021) Una circolare del Ministero della Salute, pubblicata nella serata del 21 luglio, allunga il periodo tra la guarigione dal Covid e la somministrazione di vaccino. «È possibile considerare la somministrazione di una Dose di vaccino anti-SARSCoV-2/Covid-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (sintomatico o asintomatico)» si legge infatti nel documento. La circolare, firmata dal Direttore generale per la Prevenzione Gianni Rezza, stabilisce quindi per i guariti dal Covid una somministrazione del vaccino anti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Una circolare deldella Salute, pubblicata nella serata del 21 luglio, allunga il periodo tra la guarigione dale la somministrazione di. «È possibile considerare la somministrazione di unadianti-SARSCoV-2/-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (sintomatico o asintomatico)» si legge infatti nel documento. La circolare, firmata dal Direttore generale per la Prevenzione Gianni Rezza, stabilisce quindi per idaluna somministrazione delanti ...

