Dopo Temptation Island 2021 riecco Tommaso Eletti Ma non è mica solo | le foto

(Di giovedì 22 luglio 2021)non è ancora finito. In tv, certo, perché le riprese sono terminate da tempo. Restano due puntate per capire cosa succederà alle tre coppie rimaste in gioco e a quella che si è detta addio all’ultimo falò di confronto. Perché Federico, fidanzato o ex di Floriana, ha chiesto un altro faccia a faccia. Lunedì 26 e martedì 27 luglio sono in programma la quinta e sesta ultima puntata del viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisiciglia e ovviamente la curiosità del pubblico è alle stelle, specie poiaver visto alcuni piccoli spoiler. Come quello di Jessica nel letto col single Davide e quello ...

Tommaso ElettiIsland in compagnia di un altro fidanzato E se Tommaso e Valentina sono usciti da single dal falò, altre coppie stanno ancora in televisione in attesa di scoprire come ...... altri si ricorderanno di lui aIsland e in molti lo hanno apprezzato all'Isola dei ... Andrea Cerioli, dall'Isola dei Famosi al body shamingil successo all'Isola dei Famosi , in molti ...Tommaso Eletti e Alessandro di Temptation Island sono stati avvistati insieme senza fidanzate e circondati da ragazze: si sono lasciati?Anticipazioni ed indiscrezioni sul cast del Grande fratello vip 6, la nuova edizione del popolare reality show di Canale 5 in partenza a settembre ...