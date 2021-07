Diversity Media Awards | la sesta edizione degli “Oscar dell’inclusione” destinati a stampa e tv | la premiazione in diretta

(Di giovedì 22 luglio 2021) Nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti di Milano, condotta da Diego Passoni e Marina Cuollo e ricca di ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile, vengono proclamati i vincitori e le vincitrici delladei– i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenutili che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità – che saranno trasmessi in ...

Dal Teatro Franco Parenti di Milano la diretta della sesta edizione degli 'Oscar dell'inclusione' organizzati dalla no profitfondata e presieduta da Francesca Vecchioni. IAwards sono assegnati ai personaggi e ai contenuti mediali che si sono distinti 'per una rappresentazione valorizzante e inclusiva delle persone per genere e identità di genere, ...Francesca Vecchioni, presidente diAwards presenta così la serata condotta da Diego Passoni e Marina Cuollo che incorona le vincitrici e i vincitori della sesta edizione degli Oscar ...