Diabolik | rivedi la live Twitch dedicata al nuovo film dei Manetti Bros

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il canaledi Movieplayer ha trasmesso in diretta l'evento di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione dedicato al. Per coloro che si sono persi ladi Movieplayer, ilcon Luca Marinelli, distribuito nelle sale da 01 Distribution a partire dal 16 dicembre, ecco il video on demand per vedere l'evento. Si è da poco concluso , l'evento speciale organizzato nell'ambito della decima edizione di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione. L'appuntamento dedicato al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diabolik rivedi

Movieplayer.it

Il canale Twitch di Movieplayer ha trasmesso in diretta l'evento di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione dedicato al film Diabolik. Per coloro che si sono persi la Live Twitch di Moviepl ...C'è una curiosa coincidenza nell'uscita del nuovo film dei Manetti bros. che ha come protagonista Luca Marinelli nei panni di Diabolik (e Miriam Leone in quelli di Eva Kant e Valerio Mastandrea in que ...