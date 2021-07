Diabolik | il trailer ufficiale dei Manetti Bros Al cinema dal 16 dicembre

(Di giovedì 22 luglio 2021) Miriam Leone che prima si geolocalizza a Clerville e ora lancia l’hashtag-gioco di parole: #Kantwait. 01 Distribution che rilascia ilcon un copy che svela tutto e niente: “Un ladro inafferrabile, una donna bella e misteriosa, un caparbio ispettore di polizia”. Arrivano proprio in queste ore le prime immagini di, settimo e attesissimo film diretto dai. 1 minuto e 11 secondi per avere un assaggio del live action che riporterà sugli schermi il padre del fumetto nero italiano. Nel cast, insieme a Marinelli-e Leone-Kant, anche Valerio Mastandrea ...

RollingStoneita : Guardate ORA il trailer di ‘Diabolik’ con Luca Marinelli - 01Distribution : Diabolik live experience: i #ManettiBros. presentano il trailer ufficiale di #Diabolikilfilm dalle @cinegiornate di… - biennosllega : RT @russocarmine95: Ho appena visto il trailer di Diabolik - AriannaAmbrosi0 : RT @RollingStoneita: Guardate ORA il trailer di ‘Diabolik’ con Luca Marinelli - Maria33759436 : RT @MarioManca: #Diabolik: il primo trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone -

Ultime Notizie dalla rete : Diabolik trailer

Ilha anticipato i toni noir del film in uscita il 16 dicembre 2021, fedeli a quelli che hanno sempre caratterizzato i celebri fumetti di. Ricordiamo che quella dei Manetti Bros. ...... ma è stato nel frattempo pubblicato il. Nelle prime immagini della cupa Clerville vediamo già i tre protagonisti: Luca Marinelli nei panni di, Miriam Leone in quelli di Eva Kant e ...Il canale Twitch di Movieplayer ha trasmesso in diretta l'evento di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione dedicato al film Diabolik. Per coloro che si sono persi la Live Twitch di Moviepl ...L'incontro tra Diabolik ed Eva Kant arriva al cinema dal 16 dicembre, con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea ...