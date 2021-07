«Diabolik» | il primo trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 luglio 2021) Lo avremmo dovuto vedere al cinema lo scorso anno, ma il Covid ha rovinato i piani accrescendo, però, l’attesa di scoprire in che maniera i Manetti Bros. abbiano trasposto Diabolik sul grande schermo. Lo scopriremo il 16 dicembre, quando il film arriverà finalmente in sala, ma anche un po’ oggi grazie al primo trailer del film distribuito da 01 Distribution. Nelle prime immagini, presentate in anteprima al Ciné – Giornate Estive di Cinema di Riccione, entriamo subito in contatto non solo con le atmosfere cupe e lattiginose di Clerville, ma anche con alcuni classici che i fan più accaniti del fumetto creato dalle sorelle Giussani speravano di rivedere: dalla Jaguar E-Type al tuppo biondo di Eva Kant. https://www.youtube.com/watch?v=3CnA2WFXLdw