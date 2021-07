(Di giovedì 22 luglio 2021)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – “E’ un bel risultato di cui siamo orgogliosi. Non era scontato poter rappresentare tutte le discipline e invece ci siamo riusciti. I nostri atleti hanno svolto un lavoro straordinario, interrotto dallo stop forzato dettato dalla pandemia da Covid-19 che ha portato allo slittamento dei Giochi nel 2021 e, purtroppo, continua a creare complicazioni. E adesso l’ultima la chiusura totale al pubblico che non potrà assistere alle competizioni. Non è facile fare un pronostico. Lasarà, ma sono sicuro che gli azzurri daranno ilper portare alto il tricolore in questo ...

Advertising

Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - LegaVolleyFem : ???? @paola_egonu #portabandiera #olimpica nella cerimonia di apertura! Paola #Egonu sfilerà con la bandiera olimpic… - Agenzia_Ansa : Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura. La pallavolista azzurra è una degli atleti sce… - ItaliaNotizie24 : Di Paola “Tokyo trasferta impegnativa ma daremo il massimo” - MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “E’ un bel risultato di cui siamo orgogliosi. Non era scontato poter rappresentare t… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Tokyo

Leggi ancheEgonu portabandiera olimpica a: 'Non c'è atleta migliore, simbolo di fratellanza e lealtà' 'Cancellare le Olimpiadi? Vedremo', il covid - 19 minaccia i Giochi diQuando ...Gli atleti delle diverse discipline sfileranno allo stadio Nazionale Olimpico diindossando ... i pallavolistiEgonu e Simone Giannelli , il tennista Fabio Fognini, Gabriele Detti per ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Venerdì 23 luglio alle ore 13 italiane, le 20 in Giappone, si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo. L’evento sarà trasmesso in diretta, in chiaro, su Rai 2 (sarà anche visibile ...