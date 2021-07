Delirio Gad Lerner: “Nella Lega sparare agli africani è una vocazione” (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug – “In quel partito sparare agli africani è una vocazione”. Così Gad Lerner commenta su Twitter i fatti di Voghera, dove un assessore della Lega ha sparato a un uomo di nazionalità marocchina, uccidendolo. Fatti su cui come ovvio deve ancora essere fatta piena luce e su cui è in atto uno scontato dibattito politico. Una reazione del buon Gad a riguardo era prevedibile. Abituato com’è a sentenziare, ergendosi sul piedistallo con spocchia stucchevole e puntando il dito contro il nemico di turno. Di solito, curiosa casualità, se la prende con qualche esponente di destra. Per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug – “In quel partitoè una”. Così Gadcommenta su Twitter i fatti di Voghera, dove un assessore dellaha sparato a un uomo di nazionalità marocchina, uccidendolo. Fatti su cui come ovvio deve ancora essere fatta piena luce e su cui è in atto uno scontato dibattito politico. Una reazione del buon Gad a riguardo era prevedibile. Abituato com’è a sentenziare, ergendosi sul piedistallo con spocchia stucchevole e puntando il dito contro il nemico di turno. Di solito, curiosa casualità, se la prende con qualche esponente di destra. Per ...

