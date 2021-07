Dedicata a Yves Saint Laurent la puntata di “Fashion Confidential”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 luglio 2021) On air la nuovadi “”, la nuova serie podcast di Mariella Milani ideata e prodotta dalla media company Action Media LTD e tratta dal libro omonimo. Un podcast dai grandi ascolti che si è guadagnato il primo posto in classifica nel ranking Apple nella categoria “&Beauty” e Top 200 di Spotify Italia. L’appuntamento di questa settimana è dedicato, il genio trasgressivo che ha creato il guardaroba della donna contemporanea. Irrompendo nei salotti della Parigi borghese, ha raccontato la sua idea di erotismo e ...