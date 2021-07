Decreto sostegni bis è legge: tutte le misure (Di giovedì 22 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Ok definitivo del Senato alla conversione del Decreto sostegni bis. Ecco tutte le misure contenute nel testo, dai contributi a fondo perduto al rinvio dei pagamenti, agli aiuti per le famiglie. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 22 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Ok definitivo del Senato alla conversione delbis. Eccolecontenute nel testo, dai contributi a fondo perduto al rinvio dei pagamenti, agli aiuti per le famiglie.

Advertising

DSantanche : Il decreto sostegni arriva in Senato blindato, senza alcun rilancio dell’economia o contrasto alla pandemia. Da una… - FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - fattoquotidiano : Sì del Senato al decreto Sostegni bis. E il governo chiede la fiducia anche sul decreto Recovery: proteste di FdI - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sostegni bis: Senato approva fiducia con 213 sì e 28 no: (ANSA) - ROMA, 22 LUG - L'Aula del Senato… - ProDocente : Decreto sostegni bis, via libera anche dal Senato: 213 favorevoli e 28 contrari. Cosa cambia per la scuola -