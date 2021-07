Decreto Sostegni bis | concorsi straordinari | GPS | tutte le novità per la scuola

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ilbis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021, aveva portato diverseper il mondo della. Prima su, la ripartenza con modalità semplificate del Concorsolimitatamente alle discipline STEM, concorso in svolgimento in questi giorni. Ilha concluso l’iter di conversione in legge: sono stati diversi gli emendamenti presentati e approvati in Commissione Bilancio, finiti poi in un unico maxi-emendamento su cui è stata posta la fiducia: molti riguardano nuovi aiuti in arrivo per i cittadini, altri fanno semplicemente ...