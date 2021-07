Decreto Sostegni bis | approvazione definitiva | i nuovi aiuti in arrivo

(Di giovedì 22 luglio 2021) Termina l’iter di conversione in Legge delbis. Dopo l’da parte della Camera, anche il Senato rinnovato la fiducia posta dal Governo sull’, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del, con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un’astensione. Sono molti gli emendamenti presentati, approvati sotto un unico maxi-emendamento su cui era stata posta la fiducia. Oltre a nuove misure eper i cittadini, sono confluite nella legge di conversione anche le misure del ...

Uno dei principi dettati nella Legge di Bilancio al fine di razionalizzare ieconomici a ...che il 4 giugno ha disposto l'avvio di una misura ponte divenuta operativa attraverso il...Invece, viene ora previsto che a tali soggetti, sempreché in possesso degli altri requisiti per l'accesso al contributo del primo "" e a quelli "alternativi" disciplinati dal "...Tornano gli incentivi per l’acquisto di auto. Anche il Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo al Dl sostegni bis dando così il ...Ecco le principali misure sulla scuola contenute nel testo appena approvato al Senato di conversione del Dl Sostegni bis ...