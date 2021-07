Decreto Green Pass: dal 5 agosto obbligatorio in ristoranti al chiuso cinema e teatri, discoteche sbarrate (Di giovedì 22 luglio 2021) Scatterà davvero, nel giro dei prossimi giorni, l’obbligo del Green Pass in alcune situazioni a rischio di contagi da Coronavirus. Lo certifica la cabina di regia di oggi 22 luglio. Al summit, che si è svolto prima del Consiglio dei ministri, ha partecipato il premier Mario Draghi. In sostanza fra due settimane, dal prossimo 5 agosto, si dovrà esibire la certificazione verde di avvenuta vaccinazione per pranzare o cenare al chiuso nei ristoranti. Oppure per sostare al tavolo, sempre al chiuso, dei bar. Palestre, musei e locali dal ballo Il Green Pass non ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 luglio 2021) Scatterà davvero, nel giro dei prossimi giorni, l’obbligo delin alcune situazioni a rischio di contagi da Coronavirus. Lo certifica la cabina di regia di oggi 22 luglio. Al summit, che si è svolto prima del Consiglio dei ministri, ha partecipato il premier Mario Draghi. In sostanza fra due settimane, dal prossimo 5, si dovrà esibire la certificazione verde di avvenuta vaccinazione per pranzare o cenare alnei. Oppure per sostare al tavolo, sempre al, dei bar. Palestre, musei e locali dal ballo Ilnon ...

