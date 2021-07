Decreto Covid | da Green pass a nuovi criteri per i colori | ecco le misure

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 22 luglio 2021) Terminato il Consiglio dei ministri. Ora il premier Draghi illustra il. Da quanto emerso verrà fissata una soglia del 10% per le terapie intensive e del 15% per i reparti ordinari, oltre le quali si va in zona gialla. Il 5 agosto la data per l'entrata in vigore delle nuovesulesteso: servirà una dose di vaccino per i ristoranti al chiuso. La certificazione sarà richiesta anche per piscine, cinema, palestre, fiere, congressi e concorsi. Discoteche chiuse. Stato emergenza al 31 dicembre