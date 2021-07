Danza sportiva, la catanese Martina Fratantoni vicecampionessa ai campionati italiani (Di giovedì 22 luglio 2021) Giovanissima l’atleta etnea che nella competizione nazionale più prestigiosa (15.000 gli atleti provenienti da tutta Italia) dal 9 luglio presso il centro fieristico di Rimini, a un passo dal podio più alto ha vinto ben due prestigiose medaglie in altrettante discipline di Danza. Si tratta di Martina Fratantoni, che lo scorso 18 luglio ha conquistato il prestigioso il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 luglio 2021) Giovanissima l’atleta etnea che nella competizione nazionale più prestigiosa (15.000 gli atleti provenienti da tutta Italia) dal 9 luglio presso il centro fieristico di Rimini, a un passo dal podio più alto ha vinto ben due prestigiose medaglie in altrettante discipline di. Si tratta di, che lo scorso 18 luglio ha conquistato il prestigioso il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

