Daniel Ortega | il dittatore di Managua

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente del Nicaragua punta a una nuova rielezione il prossimo novembre. Per non avere problemi, ha fatto arrestare gli altri candidati e anche tanti compagni di partito. Intanto, il Parlamento europeo chiede ancora una volta di estradare in Italia l'ex brigatista Alessio Casimirri, accusato del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro. Alla fine ne resterà solo uno in Nicaragua di candidati per le elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 7 novembre. L'Highlander del Paese centroamericano si chiamaed è oggi un 77enne ex guerrigliero sandinista che, dopo due infarti e un'accusa di pedofilia da parte della figliastra Zoilamérica ...