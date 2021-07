Dalla riforma Cartabia allo sceriffo di Voghera: così in Italia si ‘liquida’ lo Stato democratico (Di giovedì 22 luglio 2021) Quella di superare lo Stato per pervenire a un’armoniosa convivenza dei cittadini liberati da ogni sfruttamento e costrizione legale è un’antica utopia di stampo anarchico e socialista. Per il Marx dei Manoscritti economici e filosofici, lo Stato non costituisce altro che una sovrastruttura funzionale a un determinato sistema, il capitalismo, caratterizzato da determinati rapporti di produzione, in sostanza finalizzati allo sfruttamento della classe lavoratrice mediante l’estrazione di plusvalore destinato all’accumulazione del capitale, ed è quindi destinato a perire insieme a detto sistema, una volta realizzata l’abolizione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Quella di superare loper pervenire a un’armoniosa convivenza dei cittadini liberati da ogni sfruttamento e costrizione legale è un’antica utopia di stampo anarchico e socialista. Per il Marx dei Manoscritti economici e filosofici, lonon costituisce altro che una sovrastruttura funzionale a un determinato sistema, il capitalismo, caratterizzato da determinati rapporti di produzione, in sostanza finalizzatisfruttamento della classe lavoratrice mediante l’estrazione di plusvalore destinato all’accumulazione del capitale, ed è quindi destinato a perire insieme a detto sistema, una volta realizzata l’abolizione della ...

