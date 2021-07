Dal 6 agosto al ristorante (al chiuso) e al cinema solo con il green pass (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Il green pass sarà necessario per i bar e i ristoranti al chiuso ma anche per palestre, cinema e teatri (con alcune eccezioni). Inoltre per andare allo stadio (non è stata decisa la capacità) e ad altri eventi. Le discoteche rimarranno chiuse. Sono le principali decisioni in Consiglio dei ministri. Per la classificazione delle fasce di colore varranno soprattutto le percentuali dei posti letti occupati e la soglia dell'occupazione delle terapie intensive. Con l'occupazione del 10% delle terapie intensive una regione passerà in fascia gialla. La soglia prevista per le ospedalizzazioni sarà quella ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Ilsarà necessario per i bar e i ristoranti alma anche per palestre,e teatri (con alcune eccezioni). Inoltre per andare allo stadio (non è stata decisa la capacità) e ad altri eventi. Le discoteche rimarranno chiuse. Sono le principali decisioni in Consiglio dei ministri. Per la classificazione delle fasce di colore varranno soprattutto le percentuali dei posti letti occupati e la soglia dell'occupazione delle terapie intensive. Con l'occupazione del 10% delle terapie intensive una regioneerà in fascia gialla. La soglia prevista per le ospedalizzazioni sarà quella ...

