Da Winning Eleven passando per PES, adesso il videogame più famoso di calcio si chiamerà eFootball (Di giovedì 22 luglio 2021) Konami Corporation ha annunciato la fusione dei suoi marchi Pro Evolution Soccer (PES) e Winning Eleven. Ora, il videogame più famoso di calcio si chiamerà è stato ribattezzato eFootbal Pro Evolution Soccer, in arte PES, è uno dei videogiochi che (insieme al concorrente FIFA) in vent’anni di onorata carriera è entrato nel cuore dei gamer di tutto il mondo. Non passa anno, infatti, in cui il “derby” PES-FIFA non si ripeta e questi due titoli di simulazione calcistica sono tra i più attesi stagione dopo stagione. Ora è il momento di cambiare: addio PES, benvenuto ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 luglio 2021) Konami Corporation ha annunciato la fusione dei suoi marchi Pro Evolution Soccer (PES) e. Ora, ilpiùdisiè stato ribattezzato eFootbal Pro Evolution Soccer, in arte PES, è uno dei videogiochi che (insieme al concorrente FIFA) in vent’anni di onorata carriera è entrato nel cuore dei gamer di tutto il mondo. Non passa anno, infatti, in cui il “derby” PES-FIFA non si ripeta e questi due titoli di simulazione calcistica sono tra i più attesi stagione dopo stagione. Ora è il momento di cambiare: addio PES, benvenuto ...

frances87084404 : @robbyearon auguri per il compleanno ma@ho bisogno di capire una cosa su efootball ( preferivo winning eleven) là m… - LaStampaTech : Il nuovo titolo sarà disponibile in autunno: prende il posto di 'Pro Evolution Soccer' e 'Winning Eleven'. - PopspaceI : Konami presenta E-Football Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi eFootball™, una nuova esperienza simulat… - Ale78 : @zpuntoeacapo @lamelasulweb Io ne ho più di 40. Quindi Winning Eleven non esiste più? Niente sassate da centrocamp… - frances87084404 : @robbyearon Avete ucciso un gioco non per il titolo perché per noi sarà sempre winning eleven ma perché avete tolto… -