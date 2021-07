Cuba | Biden pronto a nuove sanzioni dopo le repressioni delle proteste

(Di giovedì 22 luglio 2021) L'amministrazioneè pronta a imporreai vertici del regime didirettamente legati alla repressione. Le misure riguardano per il momento un piccolo gruppo di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cuba, Biden pronto a nuove sanzioni dopo repressioni proteste #cuba - globalistIT : - zazoomblog : Cuba Biden pronto a nuove sanzioni dopo repressioni proteste - #Biden #pronto #nuove #sanzioni - zazoomblog : Biden pronto a nuove sanzioni contro il regime di Cuba - #Biden #pronto #nuove #sanzioni - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Cuba, Biden pronto a nuove sanzioni dopo repressioni proteste #cuba -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba Biden

TGCOM

L'amministrazioneè pronta a imporre nuove sanzioni ai vertici del regime didirettamente legati alla repressione delle proteste. Le misure riguardano per il momento un piccolo gruppo di funzionari, dal ...L'amministrazioneè pronta a imporre nuove sanzioni sui vertici del regime didirettamente legati alla repressione delle proteste. Lo riporta il Washington Post. Le misure riguardano per il momento un ...Il presidente degli Stati Uniti tira dritto sulla politica estera nei confronti di Cuba e rincara la dose. L'amministrazione Biden infatti è pronta a imporre nuove sanzioni ai vertici del regime di Cu ...L'amministrazione Biden è pronta a imporre nuove sanzioni ai vertici del regime di Cuba direttamente legati alla repressione delle proteste. Le misure riguardano per il momento un piccolo gruppo di fu ...