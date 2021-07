Croce Rossa Italiana: nuova struttura accoglienza per giovani Lgbt vittime violenza (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – La Croce Rossa, da tempo impegnata nell’accoglienza dei giovani Lgbt vittime di violenza e discriminazioni in famiglia, ha aperto a Roma un nuovo centro di accoglienza e protezione temporanea e ha attivato il suo numero verde nazionale 800-06.5510 per coloro che abbiano bisogno di aiuto e di un rifugio. Questo luogo è “Casa+”, nata per giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, una struttura sicura che offre gratuitamente ospitalità in un ambiente dove trovare sostegno nella ricostruzione dei legami affettivi e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – La, da tempo impegnata nell’deidie discriminazioni in famiglia, ha aperto a Roma un nuovo centro die protezione temporanea e ha attivato il suo numero verde nazionale 800-06.5510 per coloro che abbiano bisogno di aiuto e di un rifugio. Questo luogo è “Casa+”, nata perdi età compresa tra i 18 e i 30 anni, unasicura che offre gratuitamente ospitalità in un ambiente dove trovare sostegno nella ricostruzione dei legami affettivi e ...

