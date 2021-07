Credito Fondiario | nasce Gardant | gestirà 45 mld di crediti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Diventerà operativo nelle prossime settimane, il nuovo gruppo specializzato nell'attività di credit servicing e di investimento inilliquidi e deteriorati.dall'operazione di riorganizzazione societaria e di scissione dadi tutte le attività di debt servicing e debt purchasing sviluppate nel corso degli ultimi anni. Il nuovo gruppo sarà guidato da Mirko Briozzo, in qualità di amministratore delegato della capogruppo, e da Guido Lombardo, come amministratore delegato di ...

la somma di euro 1.350.000,00 con contratto di mutuoa rogito del Notaio XXXXX del 19.4. con contratto di mutuo Notaio XXXX del 20.5.2009, l'immobile posto a garanzia delderivante ...Un nuovo nome al vertice del gruppo dedicato ai crediti non performing nato dallo scorporo di: Flavio Valeri , riporta il Sole 24 Ore , sarà il presidente della holding che guiderà il conglomerato specializzato in servicing e investimenti in deteriorati a partire dal primo ...Condividi questo articolo:Milano, 22 lug. (Adnkronos) – Diventerà operativo nelle prossime settimane Gardant, il nuovo gruppo specializzato nell’attività di credit servicing e di investimento in credi ...L'azionista sceglie il banchiere romano per le "competenze maturate nel corso della lunga carriera". Dal primo di agosto l'inizio dell'incarico ...