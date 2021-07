Covid | sequestrate 1 | 3 milioni di mascherine importate dalla Cina dall’azienda di Irene Pivetti | valgono 3 | 2 milioni di euro

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora un sequestro ai danni della Only Italia Logistics della ex presidente della Camera, indagata per frode nelle pubbliche forniture ed evasione di dazi doganali e Iva. Questa volta l’operazione della Guardia di finanza su delega della Procura di Busto Arsizio ha riguardato oltre 1,3didi provenienza cinese per un valore complessivo di 3,2di. Dispositivi originariamente destinati in parte alla Protezione civile e in parte all’Ente di supporto tecnico amministrativo per la Regione Toscana (Estar). Ma che ...

Limoncello fatto con l'alcol utilizzato per i gel igienizzanti anti. È stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'indagine denominata 'Bad Drink' che attraverso perquisizioni e sequestri ha scoperchiato un'articolata attività illecita ...Oltre un milione e 300 mila mascherine FFP2 e KN95 di provenienza cinese, e destinate alla Protezione Civile e alla Regione Toscana, sono statedalla Guardia di Finanza di Savona, su delega della procura di Busto Arsizio (Varese), in vari magazzini di stoccaggio in Lombardia, perché non a norma. Il decreto di sequestro preventivo, ...Nuovo provvedimento che colpisce la Only Italia Logistics per un valore di 3,2 milioni. I dispositivi erano destinati anche alla Protezione civile, ma non rispettavano gli standard di protezione [Legg ...L ’alcol per gel anti Covid utilizzato per produrre limoncelli e amari. Questo è il risultato della scoperta della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito dell'indagine "Bad Drink" coordinata dalla P ...