Covid, Salvini “Non roviniamo vita a milioni di italiani” (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il prolungamento dello “stato di emergenza lo deciderà il presidente Draghi. A me interessa non rovinare la vita milioni di italiani, perchè qua non si tratta di no-vax, si tratta anche di gente che per motivi di salute non può vaccinarsi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3. “Invitiamo al vaccino coloro a cui salva la vita – ha spiegato – ma senza un motivo scientifico evidente non possiamo fermare una stagione turistica che sta faticosamente ripartendo, non scherziamo”. Secondo Salvini l’obbligo vaccinale per il personale della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il prolungamento dello “stato di emergenza lo deciderà il presidente Draghi. A me interessa non rovinare ladi, perchè qua non si tratta di no-vax, si tratta anche di gente che per motivi di salute non può vaccinarsi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, ad Agorà su Rai3. “Invitiamo al vaccino coloro a cui salva la– ha spiegato – ma senza un motivo scientifico evidente non possiamo fermare una stagione turistica che sta faticosamente ripartendo, non scherziamo”. Secondol’obbligo vaccinale per il personale della ...

