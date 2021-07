Covid: Russia, 24.471 casi e 796 morti in 24 ore (Di giovedì 22 luglio 2021) In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 24.471 nuovi casi di Covid - 19 e 796 decessi provocati dal morbo: lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, ripreso dalla Tass. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Innelle ultime 24 ore sono stati accertati 24.471 nuovidi- 19 e 796 decessi provocati dal morbo: lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, ripreso dalla Tass. ...

giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Russia, 24.471 casi e 796 morti in 24 ore: (ANSA) - MOSCA, 22 LUG - In Russia nelle ultime…