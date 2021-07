Covid: riunione cabina di regia prevista alle 15 (Di giovedì 22 luglio 2021) La cabina di regia del premier Mario Draghi con i capi delegazione sul nuovo decreto legge Covid è stata convocata alle 15. Lo si apprende da diverse fonti ministeriali. . 22 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Ladidel premier Mario Draghi con i capi delegazione sul nuovo decreto leggeè stata convocata15. Lo si apprende da diverse fonti ministeriali. . 22 luglio 2021

Dl Covid, alle 15 la cabina di regia su green pass e colori regioni La lotta alla pandemia. E' stata convocata alle 15 di oggi la cabina di regia chiamata a discutere del green pass e della proroga dello stato di emergenza. Dopo la riunione dei capi delegazione si riunirà quindi il Consiglio dei ministri. Ieri, nella Conferenza delle Regioni si è deciso di aspettare le mosse del governo. Sul tavolo va avanti un dialogo sui ...

