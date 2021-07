Covid: P.Chigi, tamponi a prezzi ridotti in farmacia fino al 30/9 (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - prezzi ridotti per i tamponi 'stana' Covid in farmacia fino al 30 settembre. "Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto", si legge infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) -per i'stana'inal 30 settembre. "Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurareal 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi acontenuti che tengano conto dei costi di acquisto", si legge infatti ...

