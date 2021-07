**Covid: P.Chigi, per spettacoli e stadio capienza massima 50% in zona bianca** (2) (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - "In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico", viene inoltre precisato nella nota. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - "Ingialla laconsentita non può essere superiore al 25 per cento di quellaautorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico", viene inoltre precisato nella nota.

