Covid, ok del Cdm al nuovo decreto: "Dal 6 agosto green pass per ristoranti, cinema e palestre" (Di giovedì 22 luglio 2021) Basterà una sola dose o il tampone. Esentati gli under 12 e chi non si può vaccinare. Nei locali varrà solo al chiuso e se seduti al tavolo. Nuovi criteri per entrare in zona gialla, arancione o rossa. Ipotesi quarantena ridotta per chi ha il Certificato verde. Stato di... Leggi su repubblica (Di giovedì 22 luglio 2021) Basterà una sola dose o il tampone. Esentati gli under 12 e chi non si può vaccinare. Nei locali varrà solo al chiuso e se seduti al tavolo. Nuovi criteri per entrare in zona gialla, arancione o rossa. Ipotesi quarantena ridotta per chi ha il Certificato verde. Stato di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due dosi di vaccino Pfizer o Astrazeneca proteggono anche dalla variante Delta del Sars-Cov-2, con solo una piccola… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 or… - LaStampa : Covid, è polemica Zaia-Salvini. Il governatore del Veneto: “Tutti i ricoverati delle ultime ore sono non vaccinati” - Vince08440165 : RT @MinervaMcGrani1: Entra in campo la Glaxo con i monoclonali per la cura del covid che, a settembre, saranno tra i 5 farmaci autorizzati… - Cuccioloterzo : Se ho avuto covid da poco più di un mese e non ho potuto fare vaccino, cosa mi comporta sta cosa del green pass? -