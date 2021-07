Covid oggi Veneto, bollettino 22 luglio: 819 contagi (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 819 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 22 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Continua, quindi, l’aumento dei nuovi casi Covid nella regione: ieri erano 457, martedì 600. Il record è ancora una volta detenuto da Verona con 262 infetti, segue Treviso con 165, Padova con 140, Venezia con 128, Vicenza con 83, Belluno con 21 e Rovigo con 7. Aumentano i ricoveri in area medica, sono 15 in più, mentre si registrano due pazienti in meno nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 819 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 222021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Continua, quindi, l’aumento dei nuovi casinella regione: ieri erano 457, martedì 600. Il record è ancora una volta detenuto da Verona con 262 infetti, segue Treviso con 165, Padova con 140, Venezia con 128, Vicenza con 83, Belluno con 21 e Rovigo con 7. Aumentano i ricoveri in area medica, sono 15 in più, mentre si registrano due pazienti in meno nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

