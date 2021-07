Covid oggi Roma, "festa tifosi giallorossi da irresponsabili" (Di giovedì 22 luglio 2021) Eventi come il raduno di migliaia tifosi della Roma per festeggiare i 94 anni del club, un assembramento nel centro storico con tanti senza mascherina, "sono atti di irresponsabilità" e c'è "il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Eventi come il raduno di migliaiadellaper festeggiare i 94 anni del club, un assembramento nel centro storico con tanti senza mascherina, "sono atti dità" e c'è "il ...

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - TgrRaiFVG : Oggi in FVG su 3.249 tamponi molecolari sono stati rilevati 43 nuovi contagi (1,32%), e su 1.684 test rapidi sono s… - Serenalasirena : Non il GIFFONI che scopre oggi dell'esistenza del covid... -