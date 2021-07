Covid oggi Lombardia, 513 contagi e un morto: bollettino 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 513 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 luglio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un morto. Secondo i dati della Regione, sono stati 33.547 i tamponi effettuati, con un indice di positività dell’1,5%. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 135, in aumento di tre unità rispetto a ieri, mentre in terapia sono 28, invariati da ieri. Una persona è morta, portando il totale a 33.814. Nell province sono 155 i nuovi positivi in quella di Milano, di cui 89 a Milano città, a Bergamo sono 17, a Brescia 42, a Como 35, Cremona 44, Lecco 12, Lodi 14, a Mantova ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 513 i nuovida coronavirus22in, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un. Secondo i dati della Regione, sono stati 33.547 i tamponi effettuati, con un indice di positività dell’1,5%. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 135, in aumento di tre unità rispetto a ieri, mentre in terapia sono 28, invariati da ieri. Una persona è morta, portando il totale a 33.814. Nell province sono 155 i nuovi positivi in quella di Milano, di cui 89 a Milano città, a Bergamo sono 17, a Brescia 42, a Como 35, Cremona 44, Lecco 12, Lodi 14, a Mantova ...

