Covid oggi Liguria, 134 contagi e nessun morto: bollettino 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 134 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 luglio in Liguria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano morti. Con i casi registrati nelle ultime ore il bilancio totale da inizio pandemia sale a 104.240, mentre il numero complessivo dei decessi è fermo a 4.358. Gli attuali positivi sono 603 (+86), mentre i dimessi/guariti sono in tutto 99.279 (+48). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 134 i nuovida coronavirus22in, secondo i dati dell’ultimo. Non si registrano morti. Con i casi registrati nelle ultime ore il bilancio totale da inizio pandemia sale a 104.240, mentre il numero complessivo dei decessi è fermo a 4.358. Gli attuali positivi sono 603 (+86), mentre i dimessi/guariti sono in tutto 99.279 (+48). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #23luglio: #Fisco, condono per 2,5 milioni di italiani. Lotta al… - FatimaCurzio : RT @Lanf040264: Il monito di #Galli: 'Finché il #Covid circola tra gli under 40 non ne usciamo'. Il responsabile di Malattie infettive del… - ippoanto1962 : RT @LucaGattuso: Salgono i ricoverati, oggi +38. In questi 2 grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto+terapia int… -