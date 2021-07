Covid oggi Lazio: 792 contagi, a Roma 519. Bollettino 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 792 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo Bollettino. Di questi 519 si registrano a Roma. Si registra un morto. oggi nel Lazio “su oltre 10mila tamponi (-1443) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792 nuovi casi positivi (+176), 1 decesso (+1), i ricoverati sono 150 (-1), le terapie intensive sono 29 (+1), i guariti sono 274. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6. I casi a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 792 i nuovida coronavirus22nel, secondo i dati dell’ultimo. Di questi 519 si registrano a. Si registra un morto.nel“su oltre 10mila tamponi (-1443) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792 nuovi casi positivi (+176), 1 decesso (+1), i ricoverati sono 150 (-1), le terapie intensive sono 29 (+1), i guariti sono 274. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6. I casi a ...

