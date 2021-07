Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 22 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singole regioni e sull’impatto della variante delta nel giorno in cui cabina di regia e governo decidono su green pass obbligatorio, proroga dello stato di emergenza e nuovi parametri per la zona gialla. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildi, giovedì 222021, con dati e news dellae regione per regione su, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singolee sull’impatto della variante delta nel giorno in cui cabina di regia e governo decidono su green pass obbligatorio, proroga dello stato di emergenza e nuovi parametri per la zona gialla. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come ...

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - CasilinaNews : Covid Ciociaria, 17 nuovi casi positivi nel bollettino di oggi. Eccoli, ognuno per città - UdineseTV : Covid: 56 nuovi contagi oggi in Fvg - -