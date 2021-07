Covid oggi Italia, 5.057 contagi e 15 morti: bollettino 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 5.057 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 22 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 15 morti, che portano a 127.920 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 219.778 tamponi, con il tasso di positività che sale al 2,3% (ieri era all'1,8%). In aumento anche le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.234 (+38 rispetto a ieri), mentre resta invariato a 158 il numero dei pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 5.057 i nuovida coronavirus in, giovedì 222021, secondo i dati - regione per regione - deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 15, che portano a 127.920 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 219.778 tamponi, con il tasso di positività che sale al 2,3% (ieri era all'1,8%). In aumento anche le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.234 (+38 rispetto a ieri), mentre resta invariato a 158 il numero dei pazienti ...

