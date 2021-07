Covid oggi Italia | 5 057 contagi e 15 morti | bollettino 22 luglio

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 5.057 i nuovida coronavirus in, giovedì 222021, secondo i dati – regione per regione – deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 15, che portano a 127.920 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 219.778 tamponi, con il tasso di positività che sale al 2,3% (ieri era all’1,8%). In aumento anche le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.234 (+38 rispetto a ieri), mentre resta invariato a 158 il numero dei pazienti ricoverati in ...

... "Tanti vaccinati, condizione per non prevedere disastro dell'anno scorso" approfondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Ad,, ha proseguito Galli, siamo in una ...Il tasso di positività èdel 2,30% contro l' 1,30% di 7 giorni fa (+77,6%). IL TREND GIORNO PER GIORNO Restano 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, nel saldo tra ...Aumentano di giorno in giorno le conoscenze mediche e scienfiche su Covid-19. Oggi la conferma di una scoperta importante: il coronavirus è «più aggressivo» con adulti ...22 LUG - Raddoppio dell’incidenza settimanale dei casi. Negli ultimi 7 giorni ha toccato i 40 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 19 della settimana precedente. Sono 4 le Regioni che hanno superato ...