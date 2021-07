Covid oggi Emilia Romagna, 447 contagi: bollettino 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 447 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 22 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 20.346 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 30,9 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.796 tamponi molecolari, per un totale di 5.154.168. A questi si aggiungono anche 10.550 tamponi rapidi. Sui 102 asintomatici, 68 sono stati individuati grazie ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 447 ida coronavirus in, 22, secondo i dati deldella regione. Da ieri si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 20.346 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%. L’età media dei nuovi positivi diè 30,9 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.796 tamponi molecolari, per un totale di 5.154.168. A questi si aggiungono anche 10.550 tamponi rapidi. Sui 102 asintomatici, 68 sono stati individuati grazie ...

