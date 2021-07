Covid oggi Basilicata, 22 contagi: bollettino 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 22 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 22 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 640 tamponi molecolari. Il tasso di positività passa dal 4,9 per cento del precedente bollettino al 2,8%. I lucani guariti o negativizzati sono 3. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 19 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 570. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.845 vaccinazioni. Finora in tutto 336.303 lucani hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 22 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 222021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 640 tamponi molecolari. Il tasso di positività passa dal 4,9 per cento del precedenteal 2,8%. I lucani guariti o negativizzati sono 3. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 19 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 570. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.845 vaccinazioni. Finora in tutto 336.303 lucani hanno ...

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - RitaArso : @meb Oggi notizia di conoscente non vaccinato contagiato dalla bimba piccolaz per i bambini/ragazzi è vero che il C… - eowyn962010 : RT @OrtigiaP: Alberto Zangrillo e la verità sul Covid: 'Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade'nell’ultima s… -