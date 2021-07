Covid, news. Il bollettino: 5.057 casi, 15 morti. Via libera al nuovo decreto (Di venerdì 23 luglio 2021) Prorogato lo stato di emergenza fino a fine anno. Tra le misure previste: in bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri si entrerà con il certificato, mentre le discoteche restano chiuse. In base ai nuovi parametri si andra' in giallo con l'occupazione del 10% delle terapie intensive e il 15% delle ospedalizzazioni. Preoccupazione delle Regioni. Ultimo bollettino: in Italia 5.057 nuovi contagi, 15 morti, tasso di positività sale al 2,3% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 luglio 2021) Prorogato lo stato di emergenza fino a fine anno. Tra le misure previste: in bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri si entrerà con il certificato, mentre le discoteche restano chiuse. In base ai nuovi parametri si andra' in giallo con l'occupazione del 10% delle terapie intensive e il 15% delle ospedalizzazioni. Preoccupazione delle Regioni. Ultimo: in Italia 5.057 nuovi contagi, 15, tasso di positività sale al 2,3%

