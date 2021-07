Covid, news. Bollettino di oggi: 5.057 nuovi casi su 219.778 tamponi, 15 morti. LIVE (Di giovedì 22 luglio 2021) Secondo il report, il tasso di positività è al 2,3%.. La cabina di regia è chiamata a discutere del green pass e della proroga dello stato di emergenza. Per il Commissario per l'Emergenza in vista del ritorno a scuola, Regioni e Province devono "porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 luglio 2021) Secondo il report, il tasso di positività è al 2,3%.. La cabina di regia è chiamata a discutere del green pass e della proroga dello stato di emergenza. Per il Commissario per l'Emergenza in vista del ritorno a scuola, Regioni e Province devono "porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni"

Advertising

LaStampa : Covid, è polemica Zaia-Salvini. Il governatore del Veneto: “Tutti i ricoverati delle ultime ore sono non vaccinati” - LaStampa : Covid, i dati dell’Istituto superiore di sanità. Il vaccino protegge all’88% dall’infezione, al 94% dal ricovero, a… - repubblica : Milioni in autoisolamento per Covid, rischio caos nel Regno Unito: scaffali vuoti e imprese quasi ferme - Marc852835993 : RT @rubino7004: Alberto Zangrillo e la verità sul Covid: 'Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade' – Libero Q… - Lucil1Luciana : RT @BarbaraRaval: Una buona notizia. Il TAR intima ad AIFA di consegnare i documenti delle cure monoclonali al Comitato per le cure domici… -