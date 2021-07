Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 22 luglio: un morto e 792 nuovi positivi (Di giovedì 22 luglio 2021) nel , il bollettino di giovedì 22 luglio della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio sono 792, con un decesso e 274 guariti. Gli attualmente positivi sono 5.081 (+517), di ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) nel , ildi22della Regione. Iregistrati nelle ultime 24 ore nelsono 792, con un decesso e 274 guariti. Gli attualmentesono 5.081 (+517), di ...

