Covid, Moratti: "La metà dei lombardi ha già completato il ciclo vaccinale" (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 luglio - "Sono 5 milioni i lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale, il 50% della popolazione, il 71% della popolazione vaccinabile, mentre continua il buon andamento delle ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 luglio - "Sono 5 milioni iche hannoil, il 50% della popolazione, il 71% della popolazione vaccinabile, mentre continua il buon andamento delle ...

