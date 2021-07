Covid, Malta: venerdì volo per studenti positivi italiani (Di giovedì 22 luglio 2021) venerdì Domani potranno rientrare in Italia i 157 giovani studenti italiani in quarantena a Malta perché risultati positivi al Covid durante una vacanza - studio nelle scuole d'inglese dell'arcipelago. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021)Domani potranno rientrare in Italia i 157 giovaniin quarantena aperché risultatialdurante una vacanza - studio nelle scuole d'inglese dell'arcipelago.

Advertising

MediasetTgcom24 : Nove positivi su volo da Malta, intero aereo in quarantena (anche passeggeri con green pass) #covid… - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Malta, domani volo per studenti positivi italiani: (ANSA) - LA VALLETTA, 22 LUG - Domani po… - topitalianews24 : RT @Agenzia_Ansa: Domani rientrano in Italia i 157 giovani studenti italiani in quarantena a Malta perché risultati positivi al Covid dura… - danieledv79 : RT @RaiNews: Finisce l'odissea per i 157 giovani studenti italiani in quarantena a Malta perché risultati positivi al Covid. Domani potrann… -