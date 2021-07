Covid | Malta | domani volo per studenti positivi italiani

Advertising

Domani potranno rientrare in Italia i 157 giovani studenti italiani in quarantena aperché risultati positivi aldurante una vacanza - studio nelle scuole d'inglese dell'arcipelago. L'ente nazionale del turismo maltese (Mta) ha messo a disposizione un volo speciale per ...Venerdì Domani potranno rientrare in Italia i 157 giovani studenti italiani in quarantena aperché risultati positivi aldurante una vacanza - studio nelle scuole d'inglese dell'arcipelago. L'ente nazionale del turismo maltese (Mta) ha messo a disposizione un volo speciale per ...Anche se Governo e Regioni non hanno raggiunto un accordo, così come restano spaccature all’interno della maggioranza parlamentare, è attesa per oggi, giovedì 22 luglio, la riunione del Consiglio dei ...Tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione ...